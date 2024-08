Calciomercato cambia tutto | la notizia interessa a Manna e al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ultim’ora improvvisa sul: arriva una grande novità che coinvolge in modo importante anche il. Ildelnon è ancora per nulla concluso. Il club azzurro deve infatti ancora sistemare tante operazioni in entrata e in uscita. In particolare, si dovrà risolvere la situazione riguardante Victor Osimhen, per poter permettere poi l’arrivo al suo posto di Romelu Lukaku. La situazione è ancora lontana però dallo sbloccarsi, viste le enormi difficoltà nel cedere il bomber nigeriano a causa della riluttanza dei top club europei a pagare i 130 milioni della clausola rescissoria del suo contratto. Si aspetta anche la conclusione di tante altre situazioni, come quella che porterebbe all’acquisto di Marco Brescianini e Billy Gilmour. A fare spazio a loro, saranno gli addii di Jens Cajuste e Gianluca Gaetano.