Biden all’attacco di Trump | | Se perde transizione violenta Il tycoon | tre dibattiti tv con Harris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sale la tensione nella campagna elettorale americana, con una escalation di attacchi reciproci tra i due ticket presidenziali dopo che Kamalaè avanti per la prima volta oltre il margine di errore in un sondaggio della Marquette Law School (53% a 47%). Mentre il, deluso dal suo vice JD Vance e frustrato dallo slancio del tandem democratico che lo sta oscurando mediaticamente, ha detto di sperare che "accetti tretv a settembre", anche per dimostrare che lui non si sottrae alla stampa, come invece sta facendo la rivale da quando è diventata candidata dem, il presidente Usa, Joe, è tornato a vedere inuna minaccia per la democrazia. "Se, non sono affatto sicuro che ci sarà unapacifica", ha dichiarato in una intervista alla Cbs di cui è stato anticipato un passaggio.