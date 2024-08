Bayern Monaco Bild | De Ligt sperona un’auto e non si ferma rischia fino a 3 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Guai in vista per Matthijs De, finito nel mirino della Polizia tedesca per un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nella mattinata di mercoledì 7 agosto. A ricostruire la situazione è la, che racconta come il difensore del– in procinto di trasferirsi al Manchester United per circa 50 milioni di euro – abbia “toparcheggiata vicino alla sede del club in Säbener Strasse, per poi semplicemente continuare a guidare“. L’olandese, diretto all’allenamento, era a bordo di un’Audi Q8 e-tron e non si sarebbeto, ma un testimone avrebbe osservato l’incidente e fatto una segnalazione alle forze dell’ordine. Proprio la polizia divuole ora vederci chiaro sulla vicenda e capire se Desemplicemente non si sia accorto della situazione e dei dcausati oppure se abbia deliberatamente scelto di nonrsi.