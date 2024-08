Baronissi il Sindaco Anna Petta esprime soddisfazione per il rinnovo del trasporto gratuito per gli studenti Campani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa Sindaca di, ha accolto con grandela decisione della Giunta regionale dellaa di confermare il servizio dipubblicoper glidi età compresa tra gli 11 e i 26 anni (con Isee non superiore a 35.000 euro). “Questo provvedimento rappresenta un importante supporto per le famiglie campane e anche per il nostro comune, migliorando significativamente la qualità della vita dei nostri giovani e contribuendo al loro accesso all’istruzione. Una scelta strategica per garantire il diritto allo studio, per permettere a chiunque di raggiungere la propria scuola, riducendo le disparità sociali e contrastando dispersione scolastica e povertà educativa.