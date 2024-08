Arrampicata sportiva Toby Roberts vince la combinata alle Olimpiadi L’oro vola in Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha conquistato la medaglia d’oro nel boulder&leaddi Parigi 2024, trionfando nella primatecnica della storia andata in scena ai Giochi. Il 19enne britannico ha fatto la differenza grazie alla propria costanza nelle due specialità: 63.1 nel boulder e 92.1 nel lead, per un totale di 155.2 punti che gli sono valsi il più importante risultato della propria carriera (prima di oggi era stato quinto ai Mondiali e aveva vinto solo una tappa di Coppa del Mondo nel lead). Il giapponese Sorato Anraku si presentava con i favori del pronostico dopo aver vinto la Coppa del Mondo in entrambe le specialità nella passata stagione, ma oggi il 17enne non è stato impeccabile nel lead (76.1) dopo aver inscenato uno show nel boulder (69.3) e si è dovuto accontentare dell’argento con 145.4.