Tennis femminile - La curiosità La Paolini fra gli illustri del museo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Jasmine, da domenica, è tra i personaggidi Castelnuovo grazie alla medaglia d’oro olimpica e per il suo curriculum che sicuramente si arricchirà ancora. Nata il 4 gennaio 1996 nell’allora reparto di maternità dell’ospedale "Santa Croce" di Castelnuovo, è entrata, così, di diritto nelmultimediale per celebrare i personaggi che hanno portato in alto il nome del capoluogo garfagnino. Il curatore deldell’associazione "Compriamo a Castelnuovo", realizzato in collaborazione con il Comune e la Pro loco, non ci ha pensato un attimo e, pochi istanti dopo il successo olimpico nel doppio assieme a Sara Errani, la Paolino è comparsa sullo schermo di piazza Umberto. Cresciutaticamente nella vicina Bagni di Lucca, ha giocato diverse volte sui campi del Tc Castelnuovo da Under, prima di spiccare il volo.