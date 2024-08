Taddeucci bronzo nei 10km nella Senna la confessione | Cosa mi è accaduto un mese fa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tredicesima giornata dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Manca solo un giorno alla fine delle gare. Al momento l'Italia conta su 9 medaglie d'oro, 10 d'argento e 9 di, per un totale di 28 riconoscimenti. Tra gli appuntamenti di oggi, giovedì 8 agosto, ci sono il nuoto in acque libere - che ha regalato la prima medaglia di giornata con ildi-; l'atletica; la vela con la finale di Tita e Banti, slittata a oggi per via della mancanza di vento di ieri. Ecco tutti gli appuntamenti azzurri della giornata.NUOTO DONNE:La corrente infernale dellaporta uninsperato all'azzurra Ginevra. Sei minuti per percorrere il lato a favore di corrente, almeno 15 per nuotare quello di ritorno controcorrente.