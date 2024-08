Svolta Napoli scelto il sostituto di Osimhen | si attende solo l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ildi Antonio Conte è pronto a mostrarsi all’Italia, adre gli azzurri c’è il Modena di Gregoire Defrel. Ilsi prepara a una delle prime uscite ufficiali della stagione, affrontando il Modena in Coppa Italia. Tuttavia, la notizia che tiene banco in queste ore riguarda l’assenza dal primo minuto di Victor, il bomber che ha trascinato la squadra partenopea nelle ultime stagioni. Dopo un’estate travagliata, in cuiha saltato tutte le amichevoli di preparazione, arriva ora la conferma che il nigeriano non sarà titolare nella partita di sabato. Il centravanti nigeriano è sulla bocca di tutti, i partenopei non aspettano altro che la sua cessione per poi rimboccarsi le maniche e far tornare Romelu Lukaku nel campionato di Serie A. Nella gara col Modena ci sarà unaimprovvisa legata aldel centravanti ex Lille e Wolfsburg.