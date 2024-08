Sollevamento pesi oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 8 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Proseguono le competizioni all’ArenaSud, impianto che sta ospitando in questi giorni le gare dialledi. Anche nel day-2 ci sarà un grandello di Italia, complice la presenza di Lucrezia Magistris, impegnata nella categoria -59 kg femminile. Sarà una prova particolarmente importante per l’azzurra che, a partire dalle 15:00, coronerà il sogno di una vita partecipando ad unain cui non dovrà pensare ad altro che a sé stessa. Non ci sono infatti i presupposti per puntare ad una medaglia, fattore che spingerà lasta a godersi il momento, con l’obiettivo di eseguire sei alzate valide tra strappo e slancio. Alle 19:30 sarà invece la volta della categoria -73 kg maschile, dove assisteremo ad un probabile testa a testa tra l’indonesiano Rizki Juniansyah ed il cinese due volte campione olimpico Shi Zhiyong.