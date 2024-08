Rifiuti elettronici l’appello | No all’abbandono estivo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nodelle piccole apparecchiature elettroniche fuori uso come asciugacapelli portatili, rasoi, ventilatori da viaggio, sigarette elettroniche e cuffie wireless. Spesso smaltite in modo errato, soprattutto durante la stagione estiva: abbandonate in spiaggia, gettate nell’indifferenziata o nella plastica, dimenticate nei cassetti delle case di vacanza. È quanto denuncia Erion Weee, il principale Consorzio italiano per la gestione deidi Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee) che invita i consumatori a non mandare in ferie le buone abitudini e a conferire correttamente i proprielettrici edanche durante i giorni di riposo dal lavoro.