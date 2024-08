Recensione di Borderlands | il film di Eli Roth soddisfa gli amanti del videogame?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Se qualcuno provasse a mescolare in un frullatore “Guardiani della Galassia”, “Fuga da New York” e “Fallout”, il risultato non sarebbe solo un disastro per il frullatore stesso, ma anche per chiunque sperasse in una miscela armoniosa di questi mondi. Questo concetto, che su carta potrebbe sembrare affascinante, è stato malamente trasposto nel” di Eli, un adattamento cinematografico che non riesce a rendere giustizia al celebre videogioco di GearBox.