Quentin Tarantino Stacey Sher sulla cancellazione di The Movie Critic | Se dicessi il motivo mi ucciderebbe

(Di giovedì 8 agosto 2024) La storica produttrice di Pulp Fiction e Get Shorty, a Locarno per ritirare il Raimondo Rezzonico Award, ha ammesso di conoscere il veroper cuiha deciso di cancellare The. Nome noto nell'industria del cinema indipendente americano,è approdata a Locarno per ritirare il premio alla carriera riservato ai produttori, il Raimondo Rezzonico Award, e tra un'intervista e l'altra si è lasciata sfuggire un'allusione al misteriosi motivi delladi The, che avrebbe dovuto essere il decimo e ultimo film da regista diprima che lui cambiasse idea, abbandonando il progetto. Tra i crediti produttivi dic'è, per l'appunto, un cult come Pulp Fiction (1994), ma anche titoli popolarissimi quali Get Shorty (1995), Matilda (1996), Gattaca (1997), e Out of Sight (1998).