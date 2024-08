Qualiano ancora senza stipendio i lavoratori della raccolta differenziata

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le loro parole dure e tristi: “Le promesse purtroppo per noi, per ora sono state solo chiacchiere al vento“ “Noi 7a tempo indeterminatodobbiamo percepire il restantedi maggio in più lodi giugno oltre al TFR. Abbiamo chiesto alla cooperativa Asso Trans e ci hanno detto che laMultiservizi per il mese di maggio non ha riconosciuto tutta la fattura per intera quindi ci hanno dato quello che potevano; mentre per giugnodevono fare il relativo bonifico. Purtroppo le promesse e gli impegni fatti anche dal Sindaco oltre che dallaMultiservizi alla Asso Trans logistica facente parte del Consorzio Omega non sono stati mantenuti almeno per il momento. Il Sindaco De Leonardis ci aveva detto che si sarebbe messo subito in azione. Sono passati quasi due mesi ma non sappiamoche fine facciamo.