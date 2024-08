Qualcuno dica allo spin doctor di Rocchi di aggiornare i testi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024)didi. Avremmo potuto prendere le parole dell’anno scorso e nessuno se ne sarebbe accorto. Quelle che oggi sono arrivata da Cascia, sede del ritiro della classe arbitrale, sono le stesse identiche parole che il designatore arbitrale ha usato un anno fa. «Nessun passo indietro sul razzismo, sarà ancora tolleranza zero verso ogni manifestazione in tal senso». Sarebbe clamoroso il contrario. Manel corso della conferenza stampa continua: «La scorsa stagione è andata bene, tranne che in un episodio, quello di Udine, non abbiamo registrato momenti particolari di razzismo e questo grazie anche alla maturità del pubblico e delle società». Dimentica, colpevolmente, il caso Juan Jesus – Acerbi.