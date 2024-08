Préparez le pop-corn | le Olimpiadi più discusse di sempre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Quando ho saputo che lesi sarebbero svolte in Francia, ho pensato: “le pop-.” E non mi sbagliavo. Partiamo subito con l’esclusione della Russia e la partecipazione di Israele: il Cio dichiara di promuovere universalità e uguaglianza, ma le sue decisioni spesso rispecchiano influenze politiche ed economiche. La mancanza di coerenza e trasparenza nei processi decisionali solleva dubbi sulla sua integrità morale. Le decisioni sembrano essere guidate più da interessi economici e politici che dai valori sportivi, mettendo in evidenza una vera e palese ipocrisia. Ma lenon dovrebbero essere un simbolo di pace e unità tra le nazioni, promuovendo valori come l’amicizia, il rispetto e l’eccellenza? Eppure, questo argomento non ha sollevato attenzione da parte delle persone rispetto ad altri momenti delle