Parigi 2024 gli Usa sono uno squadrone di nerd

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – C’è chi risolve il cubo di Rubik in meno di 10 secondi e chi nel tempo libero disegna insetti.laureati in biologia, ingegneria, chimica, parlano diverse lingue e spesso considerano lo sport un interesse secondario. Eppuretutti campioni olimpici. Insomma, una fetta importante del team Usa volato a– non certo uno o due casi isolati – è composta da menti brillanti dalle particolari fissazioni che negli Stati Uniti semplicemente definiscono ‘’. A raccontarlo è il Washington Post che cita diversi nomi. Gabby Thomas, per esempio. Oro nei 200 metri, la velocista è laureata in neurobiolologia in una delle università più prestigiose al mondo, Harvard, ha un master in Sanità Pubblica e un interesse particolare nell’epidemiologia del sonno.