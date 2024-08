Notte celeste a Loreto affluenza super per i Nomadi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Una manifestazione che cresce ogni anno di più e che, per questa sua terza edizione, ha richiamato un pubblico di migliaia di persone, ben oltre anche le più rosee aspettative: ladisi consacra come l’evento clou dell’estate della città mariana e si conferma un format in grado davvero di attrarre un pubblico eterogeneo per gusti e per età, come negli auspici dell’Amministrazione Comunale. “Con questa iniziativa – è il commento del sindaco Moreno Pieroni – abbiamo dimostrato di essere una città aperta alle grandi iniziative per tutti i tipi di turismo, non più solo a quello legato ai percorsi spirituali della Santa Casa ma anche ad eventi di più ampio respiro, legati anche all’intrattenimento e alla musica di qualità.