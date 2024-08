Napoli le ultime di mercato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilè alle prese con diverse questioni di. Oltre all’ormai annoso caso Osimhen, diverse le operazioni, in uscita e in entrata, che interessano la società azzurra., le trattative Neres e Gilmour La società di De Laurentiis si avvicina a David Neres, la trattativa sembra ormai in chiusura ma c’è ancora una piccola distanza sulle cifre con il Benfica. La conferma arriva dal Portogallo: il quotidiano Record, infatti, fa sapere che il Benfica sta abbassando le proprie pretese. Inizialmente la richiesta era di 40 milioni, ma, dato che ilera lontano da quella cifra, i portoghesi hanno deciso di abbassarla e ora chiedono circa 30 milioni. Ilè fermo a 25 milioni. La trattativa procede spedita. “Billy Gilmour ha concordato i termini personali con la società azzurra per un contratto fino al 2029 (1,8 milioni all’anno).