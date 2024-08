Naike Rivelli solo ora è emersa tutta la verità | ecco perché è finita la storia d’amore con il figlio di Al Bano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ladie ildi Almaora emergelasul loro rapporto e sulla separazione.e Yari Carrisi sono stati insieme qualche anno fa, la loro relazione èal centro del gossip e poi si è improvvisamente chiusa, inaspettatamente. I due, diversamente da molti altri colleghi, hanno scelto di non comunicare nulla in via ufficiale e quindi non ci sono stati grandi annunci congiunti.con ildi Al(Cityrumors.it)Molti si sono quindi chiesti quale fosse stato il motivo della fine, anchesembravano una splendida coppia, in sintonia, felici e durante le interviste apparivano veramente innamorati, equilibrati, tanto da far sognare per un bel lieto fine. Nessuno si aspettava dunque che mettessero fine allaall’improvviso.