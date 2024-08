Mistero a Saint-Tropez | la trama e il cast della commedia francese in onda stasera su Rai 3

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un anziano commissario goffo e incompetente deve scoprire chi attenta alla vita di un miliardario snob in, lainsu Rai 3 in prima serata e in streaming su RaiPlay. Si chiamail film, insu Rai 3 in prima serata, che prende in giro i romanzi di Agatha Christie mentre prova a riportare in auge il generepoliziesca à la Blake Edwards. E da La Pantera rosa questo film del 2021 riprende anche il topos del goffo commissario alle prese con una missione quasi impossibile. LadiNell'agosto del 1970vive il suo momento d'oro come capitale del divertimento e delle dolce vita per tutto il jet set internazionale. Come ogni anno, la coppia di miliardari