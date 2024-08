LIVE Canoa Velocità Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco la semifinale di Casadei Tacchini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 La cubana Cirilo Duboys vince l’ultima heat dei C1 500 in 45.94 davanti alla cilena Maillard (46.50). 11.01 Ancora Canada-Spagna anche nella quarta heat dei C1 500, vince Katie Vincent in 47.22 davanti a Maria Corbera (47.74). 10.52 Ad imporsi è la canadese Jensen che vince in 46.80 davanti alla spagnola Jacome (47.35). 10.49 Si proseguirà tracon la terza delle cinque batterie del C1 500 maschile. 10.41 Harrison (Usa) vince la seconda heat in 45.70 e avanza con Trushkina (Atleti Olimpici Indipendenti), seconda in 46.15. 10.35 Traal via la seconda delle cinque batterie del C1 500 femminile. 10.31 La polacca Borowska vince la prima heat del C1 200 in 47.92 e avanza inal pari della brasiliana Conceicao do Nascimento, seconda in 48.57. 10.30 Inizia la giornata della. 10.