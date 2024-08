L' Italvolley femminile è in finale! Tita-Banti oro nella vela multiscafoa | tutte le gare degli azzurri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tredicesima giornata dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Manca solo un giorno alla fine delle. Al momento l'Italia conta su 9 medaglie d'oro, 10 d'argento e 9 di bronzo, per un totale di 28 riconoscimenti. Tra gli appuntamenti di oggi, giovedì 8 agosto, ci sono il nuoto in acque libere - che ha regalato la prima medaglia di giornata con il bronzo di Taddeucci -; l'atletica; lacon ladi, slittata a oggi per via della mancanza di vento di ieri. Ecco tutti gli appuntamentidella giornata. VOLLEY, ITALIA INL'Italia del volleyha conquistato un pass per ladi Parigi 2024 grazie al successo per 3 a 0 contro la Turchia. Ora le azzurre sono già sicure di ottenere una medaglia.