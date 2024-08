L’eredità americana Milan rodaggio deluxe E Fonseca | Scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Born in the Usa. Canta, Bruce Springsteen. Ma a suonare, anzi a suonarle, c’è il. Dimezzato, ma lievitato. Pur senza “big“ come Maignan, Theo Hernandez e Reijnders. Pur senza Pavlovic, aello con i francesi e l’olandese. E pur senza Morata, in arrivo in città oggi, il Diavolo in versione stelle e strisce ha saputo stupire. Battuto il Manchester City (3-2), battuto il Real Madrid (1-0) e battuto anche il Barcellona (6-5 ai rigori, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari). Tra New York, Chicago e Baltimora, è nato il nuovo. Calcio d’agosto, per carità. Ma le premesse sono quanto meno interessanti. Così come i (tanti) spunti. I primi minuti di Leao, intanto: fiammate, giocate, assist.