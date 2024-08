L’autunno caldo del Ruggi Team pronti a ’trattare’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un palazzetto per tre squadre. Il Palaè uno e durante la stagione dovranno dividerselo Virtus Imola, Andrea Costa e la Clai. Quest’ultima salendo di categoria ha praticamente affollato l’impianto di via Graziadei. Le gare di serie A2 di volley si giocano la domenica pomeriggio, e questo porterà delle contemporaneità fra i calendari delle due discipline. Con l’uscita dei calendari di A2 balzano all’occhio alcuni spostamenti che andranno fatti nel cammino delle squadre della palla a spicchi. Il primo dicembre ad esempio ci sarà grande affollamento con Virtus-Orlandina, Andrea Costa – Treviglio e Clai-Picco Lecco. Si va verso una partita di basket il sabato, la Clai la domenica, il lunedì una delle due cugine cestistiche che non è scesa sul parquet nelle giornate precedenti.