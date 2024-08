L’appello dei genitori | Aiutateci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) È stato un momento di grande tensione emotiva, quello di ieri mattina in sala consiliare, quando una delegazione diha nuovamente esortato il comune ad accelerare i tempi per l’accreditamento del centro ‘Biancazzurro’ a residenza per la disabilità gravissima. I posti autorizzati del centro, secondo l’Ast, si potrebbero già utilizzare in regime privato. Ma le famiglie hanno fatto capire che una spesa del genere risulterebbe oltremodo onerosa, e che pertanto la regione dovrebbe dare risposte immediate per portare l’iter burocratico a termine. A farsi portavoce delle tante famiglie è stato Alessandro Tentella, che ha letto una missiva dal tenore inequivocabile: "Noi cittadini con figli con gravi disabilità siamo ormai molto provati, a volte stanchi e disperati – recita la lettera –.