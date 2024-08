La storia di Crocky il coccodrillo allevato in una piscina di plastica di una metropoli Non morde

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 – In Bulgaria, in un quartiere periferico della capitale Sofia, è stato trovato unin una. L’animale – che misura 1,6 metri di lunghezza ed è soprannominato ‘’ – veniva tenuto in una vasca fangosa in un terreno prossimo ad alcuni condomini, nel quartiere nord-orientale della capitale, Botunets. Il direttore dello zoo della città, Dobromir Borislavov ha definito le condizioni in cui viveva il rettile “altamente inadeguate, per non dire pessime”. Secondo Bulgarian News Agency, ilè stato ora trasportato nello zoo di Sofia, ma la vicenda che ha portato al trasferimento è stata tutt’altro che lineare. La sindaca del quartiere, Liliya Donkova, ha dichiarato che i residenti di Botunets avevano riferito già tre settimane prima che qualcuno stava allevando unsu un terreno comunale.