Ironia e funky a Guastalla con il live dei ’Ridillo’

(Di giovedì 8 agosto 2024) Arrivano i ritmi, stasera alle 21 in piazza Mazzini a, con il concerto della storica band Ridillo, che vede protagonisti sul palco Daniele Bengi Benati, Claudio Shiffer Zanoni, Alberto Benati, Andrea Satomi Bertorelli, Greg Fauque, Alle Lugli. La band propone un mix di, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può lasciare indifferenti. L’arguzia, l’allegria, l’ottimismo e l’sprigionati dai testi delle loro canzoni riescono a creare un amalgama con quelli delle cover che scelgono di riproporre, tanto da farle sembrare scritte apposta per loro. I Ridillo sono un gruppo nato all’inizio degli anni Novanta, cominciando da subito a vincere riconoscimenti in Italia e all’estero.