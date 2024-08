Inps pensioni | maxi scivolo di 5 anni per i contributi mancanti ecco come fare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Cinqueda riscattare per accorciare i tempi verso l'uscita dal lavoro e mettere le mani sulla pensione. Una circolaredi fine luglio ha messo in chiaro alcuni punti che vanno a definire lo strumento più efficace per mettere fieno in cascina in vista dell'assegno previdenziale: la paceva. E attenzione,spiega lo stesso istituto, la misura dalla legge di Bilancio offre ai lavoratori la possibilità di «aggiungere fino a cinquealla propria carrierava tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione».questi che si potranno cumulare con quelli già previsti da una misura sperimentale che è stata attivata nel triennio 2019-2021. Ma quali periodi potranno entrare nella paceva? Si tratta di annualità o periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che nella linea del tempo si trovano ad esempio tra due occupazioni.