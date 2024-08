Il rebus delle guardie mediche | Incarichi poco appetibili grosse difficoltà nell’entroterra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Lea singhiozzo sono il riflesso del problema che sta alla base: la carenza di medici di medicina generale. Prima le Marche ne contavano oltre 1.200, ora circa 950. Questo settore èappetibile, non solo nella nostra regione ma un po’ in tutta Europa. A questo si aggiunga il fatto che i giovani medici preferiscono le città. Scelgono i centri più grandi. Va da sé che abbiamonel reperire personale per l’entroterra e, ancora di più, nei luoghi isolati". L’assessore alla sanità Filippo Saltamartini spiega come la Regione stia cercando di garantire la continuità assistenziale, dopo che anche per agosto si sono moltiplicati i turni scoperti in vari centri della provincia, da Recanati a Potenza Picena, da Sarnano a Cingoli.