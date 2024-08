Il calvario di Macron inizierà dopo i Giochi

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il presidente ha puntato sulla kermesse per stemperare le tensioni politiche post voto, far dimenticare i buchi di bilancio e lanciare una nuova grandeur in salsa arcobaleno. Ma a settembre, col deficit al 5%, per lui arriverà la vera resa dei conti: formare un governo. I nuotoatori azzurri evitano la Senna. Il tecnico Antonelli: «Ci fidiamo degli organizzatori, ma preferiamo non correre rischi». Lo speciale contiene due articoli.