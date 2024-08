I programmi di informazione sfondano sui social Il Tg1 di Chiocci fa il botto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Durante l'estate, i telegiornali hanno mantenuto una posizione di rilievo anche suimedia, con il TG1, il TG LA7 e Report che si distinguono come id'più seguiti. Lo rivela un'analisi condotta da Sensemakers, che ha monitorato le performancedelle principali trasmissioni di news nella prima parte della stagione estiva. Se si va oltre i primi tre posti della classifica, si incontrano altriben noti al pubblico come "L'aria che tira", "Pomeriggio 5", "In onda", "Quarta Repubblica" e "Blob", fino ad arrivare ai telegiornali regionali del Friuli Venezia Giulia e del Trentino, che rappresentano una rarità tra ilocali in grado di competere con i colossi dell'nazionale. I dati raccolti per Primaonline.