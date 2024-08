Highlights Stati Uniti-Serbia 95-91 | basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Gli higlightsdi95-91, semifinale dialledi. Con un ultimo quarto sull’acceleratore e senza respiro gli Usa evitano di uscire in semifinale per mano di una grande, incapace solo di reggere una volta arrivata all’ultimo miglio. LeBron James e Steph Curry decidono di vincerla e prendono per mano la squadra di Kerr, troppo svagata per larghi tratti: col punteggio di 95-91 arriva una sofferta quanto spettacolare qualificazione in finale per l’oro per i favoritissimi della vigilia, che però dovranno superare un altro scoglio durissimo, quello offerto dai padroni di casa della Francia.95-91:) SportFace.