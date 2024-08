GRANDE FRATELLO | EMANUELE FILIBERTO VUOLE FARE L’OPINIONISTA CANALE 5 DICE NO?

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il Principerientrare in tv. Dopo la scorpacciata di impegni tra Ballando, Sanremo, Raccomandati e più di recente giudi Amici, il capo di Casa Savoia punta al. Concorrente della casa più spiata d’Italia? Assolutamente no. La proposta gli era stata fatta da Alfonso Signorini e pareva essere lui il concorrente di punta del reality di5, almeno secondo Oggi. Il figlio del defunto Vittorioha prima rifiutato e poi rilanciato: farò il GF ma solo come opinionista al fianco della confermata Cesara Buonamici. Mediaset avrebbe risposto picche, salvo sorprese. L'articoloNO? proviene da BUBINO.