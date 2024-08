Golf femminile oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 8 agosto tv streaming italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Anche ilcelebra la sua seconda giornata al LeNational di Saint-Quentin-en-Yvelines, in una scansione abbastanza inusuale degli eventi perché si va dal mercoledì al sabato, in contrasto con il tradizionale giovedì-domenica che accompagna praticamente ogni competizione (o venerdì-domenica se su tre giri). Con l’inizio di grande valore della francese Céline Boutier, la Francia ha tirato fuori il suo primo sorriso olimpico in questa fattispecie, ma il suo non è decisamente un nome spuntato dal nulla. Anzi, è tra le favorite della competizione del blocco non USA. Per quanto riguarda Alessandra Fanali, c’è un’ottima opportunità per riscattare un primo giro nel quale, fondamentalmente, è rimasta “vittima” del triplo bogey alla buca 1. Ma, per quanto visto nel resto, le si accorda una gran forma che potrebbe dare adito a sorprese in positivo.