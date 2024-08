Farina di insetti nella piadina | La sfida è non alterarne il gusto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Cesena, 8 agosto 2024 – Superata la barriera culturale (e ce ne vuole) ecco un prodotto che si dice apprezzabile sia per ilche per le caratteristiche nutrizionali. Ma quanto tempo occorrerà, se mai l’offerta incontrerà la domanda, perché nel classico chiosco si possa trovare lafatta condi? Prima di buttare nel contenitore dell’organico sia il prodotto che l’idea bisogna guardare al futuro di un mondo che lotta contro l’impatto della produzione del cibo. Peraltro, se in altre parti del pianeta gli, anche interi purché ben soffritti, sono un piatto apprezzabile una ragione ci sarà. In soffitta gli schizzinosi, dunque, e via a una sperimentazione che guarda al futuro. Non poteva ignorarla il Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari, costola dell’Alma Mater insediata a Villa Almerici.