Ecco la flotta di battelli pulisci mare di Garbage

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024)Group è stata protagonista agli Stati Generali per la Rigenerazione dei Territori organizzata ad Ancona dalla Camera Forense Ambientale. Nello specifico martedì 30 luglio alle ore 17.30 presso la Mole Vanvitelliana l’azienda anconetana ha tenuto una dimostrazione con uno dei suoiindel “Pelikan System”, veri e propri laboratori galleggianti a tutela dell’ecosistema dotati di droni per la sorveglianza e la rilevazione di sostanze inquinanti in, ROV sottomarini per scannerizzare i fondali e geo referenziare i rifiuti, sonde parametriche per monitorare la salubrità delle acque in tempo reale.