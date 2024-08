Diavoli a caccia del titolo Si parte contro la Lazio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Inizierà dalle mura di casa del Mirabello laallo scudetto del Valorugby Emilia che nella prima giornata di campionato di Serie A elite maschile – anche detto Top 10 – in programma il 12 ottobre (ore 15,30), riceverà la neopromossaRugby 1927 (ritorno il 25 gennaio alle 14,30). Questo il responso dei calendari stilati dalla Federazione che vedrà 18 turni di regular season con partite di andata e ritorno. Le prime quattro classificate si affronteranno poi nel doppio turno di semifinale e poi la finale per assegnare ilnella finestra dal 31 maggio al 2° giugno allo Stadio Lanfranchi di Parma. L’ultima classificata in regular season invece retrocede. Ialla 2ª giornata (19 ottobre, ritorno il 1° febbraio) se la vedranno coi Sitav Lyons in trasferta a Piacenza.