Cyber-attacco in Svizzera muore una mucca Lezioni sulla digitalizzazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) È la storia che in questi giorni sta appassionando gli addetti alla sicurezza cibernetica: a Hagendorn, villaggio agricolo nel territorio comunale di Cham, nel canton Zugo, un gruppo di criminali informatici ha assunto il controllo di un robot di mungitura delle mucche chiedendo al contadino un riscatto di 10.000 dollari; lui non paga; alla fineuna vacca. Secondo quanto riferito oggi dalla Luzerner Zeitung il contadino, Vital Bircher, ha ricevuto un messaggio sul cellulare dal suo robot di mungitura un pomeriggio del novembre 2023. È convinto si tratti di un problema semplice, che bastasse spegnere il dispositivo e riavviarlo come già accaduto in passato. Ma in quel caso il display rimane vuoto e dove normalmente si trovano i dettagli come il nome, il peso e la quantità di latte della vacca appena munta non c’è nulla.