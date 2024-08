Crosetto conferma | Il tweet di Costa che tira in ballo il Colle? L’ho rilanciato ma non è un attacco a Mattarella E accusa i giornalisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024)di averildi Enricocheinil Quirinale, ma nega di aver voluto in questo modo attaccare Sergio. E tanto per cambiare dà la colpa ai. Guidointerviene direttamente sul fronte che contrappone il governo di Giorgia Meloni al. Oggetto del contendere è la mancata firma del presidente della Repubblica alla riforma della giustizia di Carlo Nordio. A 28 giorni dall’approvazione da parte del Parlamento, infatti, il ddl non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Non si tratta, probabilmente, di un semplice ritardo. Il provvedimento, infatti, prevede tra le altre cose anche l’abolizione del reato di abuso d’ufficio, fattispecie prevista dalle convenzioni internazionali. E infatti la commissione Ue ha già richiamato l’Italia su questo fronte nel rapporto sullo Stato di diritto.