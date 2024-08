Cittadella giudiziaria lavori in corso a Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Sono iniziati, già da qualche mese, ipresso ladi, situata in viale Le Corbusier. Ieri mattina il sindaco Matilde Celentano e il vicesindaco e assessore aipubblici Massimiliano Carnevale, hanno effettuato un sopralluogo nei locali insieme al direttore generale del provveditorato interregionale delle opere pubbliche per il Lazio Vittorio Rapisarda e al direttore generale del Comune diAgostino Marcheselli. L’incontro è stato anche l’occasione per definire il cronoprogramma degli interventi. “E’ un momento storico per la città di– dichiara il sindaco Matilde Celentano – Dopo quattordici anni sono ripresi, finalmente, inell’area destinata ad accogliere il complesso della nuovadi