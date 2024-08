Cantieri ferroviari per una rete più efficiente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) I lavori sulle lineee sono fondamentali per migliorare i collegamenti, garantire sicurezza e puntualità e, nel caso dell'Italia, per colmare il gap tra nord e sud e collegare il Mezzogiorno al resto d'Europa. Una parte degli interventi che il Gruppo Fs ea Italiana hanno in cantiere sono legati al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha tempi strettissimi. Idevono chiudere entro il 2026, salvo proroghe legate a situazioni contingenti e particolari. Nel 2024 si stima un investimento complessivo di 9 miliardi di euro destinati al sistemao del nostro Paese per migliorare la mobilità delle persone.