Camere in ferie | tra un mese si riprende con Rai e ddl sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo un tour de force di due mesi per arrivare alla conversione in legge di ben 9 decreti entro la pausa estiva, il Parlamento va in vacanza fino ai primi di settembre. In anticipo di un paio di giorni rispetto al calendario che aveva previsto eventuali sedute fino a venerdì 9 agosto, la Camera ha chiuso i battenti mercoledì sera, intorno alle 23, dopo l'approvazione tra le polemiche del decreto carceri, il rinvio in commissione della proposta di legge Giachetti sulla liberazione anticipata dei detenuti e la proroga della delega sul codice dello spettacolo.