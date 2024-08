Brescia anche Calvani è in dirittura d' arrivo | la rosa delle Rondinelle ormai è completata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Ilè sempre più vicino alla chiusura del cerchio. In effetti l’dell’attaccante croato Ante Matej Juric, che ha già cominciato ad allenarsi con i nuovi compagni ed ha preso la maglia numero 7, ha praticamente completato il reparto offensivo. Un’ipotesi che sembra confermata dal fatto che la società del presidente Massimo Cellino sta respingendo al mittente le pur insistenti richieste del Pescara per Flavio Bianchi, che, quindi, pare destinato a rimanere a disposizione di Rolando Maranse nelle gerarchie del momento la coppia titolare in avanti è composta da Gabriele Moncini e Gennaro Borrelli.