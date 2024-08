Boom di cassa integrazione | +105% La filiera rischia di perdere pezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Agosto 2024: la fotografia del distretto lascia poco all’immaginazione con la quasi totalità delle aziende tessili chiuse fino al 2 settembre e condi ammortizzatori sociali autorizzati per Prato secondo l’ultimo rapporto Irpet. La situazione non è buona, la produzione è ferma e dal Tavolo della moda convocato a Roma non sono arrivate le risposte sperate. Almeno non tutte e non immediate. Ma la crisi morde e il settore ha urgente necessità di interventi, il rischio è deteriorare unacomposta da tante tipologie di lavorazioni che solo nel loro insieme sono capaci di rendere Prato la regina del tessile a livello europeo. La perdita di tasselli fondamentali per la produzione significherebbe il tracollo. "La moda e quindi di conseguenza il distretto, è uno tra i settori più colpiti dalla crisi - interviene Claudio Bettazzi, presidente di Cna Toscana Centro -.