Black Myth | Wukong riceve un trailer finale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il mito nero del viaggio in occidente si mostra un’ultima volta con ildi, in vista del vicino day one Almeno per quanto riguarda il periodo promozionale, Game Science ha rilasciato ildel suo promettente. Il video comprende gameplay mai visto, grazie al quale fanno capolino sia il combat system che alcune scene della storia. Le ambientazioni ed i personaggi mostrati sono come appaiono nella versione PC. Il gioco, nel caso, è un semi-soulslike basato sulla classica fiaba cinese del Viaggio in Occidente. In aggiunta, i giocatori sfrutteranno 72 abilità, con le quali dovranno prevalere su parecchi boss. La rosa di avversari, con annesse capacità, promette dunque non poca varietà. Vi lasciamo constatare il tutto con i vostri stessi occhi prima di procedere oltre.