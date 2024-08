Biometano da sfalci il progetto pilota fa centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024)e potature diventano biogas con la ‘steam explosion’, un processo sostenibile sviluppato da Hera e testato nell’impianto di compostaggio di Ozzano (Bologna). Glie le potature derivanti dalla manutenzione di parchi pubblici e giardini privati diventano cosìe fertilizzanti per uso agricolo. La sperimentazione si è svolta nell’ambito delLife Steam, cofinanziato con 1,4 milioni di euro dall’Unione Europea e coordinato dalla multiutility. A Ozzano è stato costruito un impiantoad alta innovazione tecnologica in grado di gestire 10.000 tonnellate all’anno die potature. Gli scarti verdi sono stati pretrattati con la tecnologia della ‘steam explosion’, un processo che utilizza vapore ad alta temperatura per aumentare significativamente la resa di biogas.