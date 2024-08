Batterie 4X100 maschile e femminile Atletica Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nuova giornata dialledi. Nella sessione mattutina di oggi, giovedì 8 agosto, a partire dalle 11.10, avranno inizio ledella staffetta 4×100, mentre alle 11:35 è in programma il via alledella 4×100. Gli azzurri si presentano nella veste di campioni olimpici in carica, a tre anni dall’oro di Tokyo vinto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Non solo. Il quartetto azzurro si è confermato a livello internazionale ai Mondiali 2023 (argento) e agli Europeia Roma (oro) e adesso punta a far bene anche in Francia. Avanzano le prime tre staffette più due tempi di ripescaggio. Su Sportface.it al mattino troverete gli aggiornamenti su quale sarà la formazione italiana. La certezza è ovviamente Marcell Jacobs, reduce da un ottimo 9:85 nella finale dei 100 metri.