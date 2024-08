Abbonamenti quasi quattromila sottoscrizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Procede a buon ritmo la campagnadello Spezia per la stagione 2024-25.supporter aquilotti hanno sottoscritto l’atto di fede, a confermare un amore sconfinato della comunità spezzina per i colori bianchi. Nonostante il clima di austerity instaurato dai Platek, con un livello di autogestione fin troppo spinto che si è riverberato sulla campagna acquisti all’insegna del risparmio, i tifosi delle Aquile hanno rinnovato in massa la fidelizzazione verso la propria squadra del cuore. Un affetto incondizionato,a scatola chiusa, che trova le sue fondamenta nell’attaccamento viscerale degli abitanti di questo lembo di Liguria allo Spezia tramandato di padre in figlio, di generazione in generazione.