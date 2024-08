VIDEO Ciclismo su pista riviviamo il bronzo dell’Italia | battuta la Danimarca nell’inseguimento a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unarrivato battendo la “solita”, in una gara in rimonta che ha visto alla fine il quartetto azzurro, formato da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni, prevalere sui nord europei, mettersi al collo un’altra medaglia, dopo l’oro di Tokyo 2020.insieme la gara vinta dall’Italia con il tempo di 3:44.197, in un torneo vinto dall’Australia sulla Gran Bretagna. Ilsuproseguirà nei prossimi giorni. La pattuglia azzurra proverà a giocarsi le sue carte da medaglia con l’omnium maschile e femminile, che sarà interpretato da Elia Viviani e Letizia Paternoster.