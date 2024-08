Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)DEL 7 AGOSTOORE 17.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLE AUTOSTRADE SULL’A1 FIRENZE-INCENDIO DOMATO AL KM 510 TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE MA, UN NUOVO INCIDENTE AL KM 483 STA CREANDO 2 KM DI CODE IN AUMENTO TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24-TERAMO CONTINUANO AD ESSERCI LE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.