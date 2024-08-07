Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 18:15 (Di mercoledì 7 agosto 2024) Viabilità DEL 7 AGOSTO 2024 ORE 17.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE SULL’A1 FIRENZE- Roma INCENDIO DOMATO AL KM 510 TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE MA, UN NUOVO INCIDENTE AL KM 483 STA CREANDO 2 KM DI CODE IN AUMENTO TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 Roma-TERAMO CONTINUANO AD ESSERCI LE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 17:45 - ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA ANDIAMO A ROMA SPENTO L’INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A24 E IL RACCORDO RESTANO COMUNQUE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ESTERNA CODE DA LA RUSTICA ALLA ROMA TERAMO PER EFFETTO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA ROMA TRA TOR CERVARA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE RESTIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TRIONFALE E SELVA CANDIDA, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE, PROSEGUENDO INVECE, TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA PONTINA A VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TROVIAMO A NORD CODE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI, A SUD INVECE CODE SULL’APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A FRATTOCCHIE CI SPOSTIAMO AD APRILIA PER LE CODE SU VIA NETTUNENSE TRA VIA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE DI ANZIO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: LA CIRCOLAZIONE SULLA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI È RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA AD ANAGNI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 17:15 - ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA ANDIAMO A ROMA DOVE UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A24 E IL RACCORDO STA CREANDO DISAGI. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALLE AUTOSTRADE SULL’A1 FIRENZE- ROMA RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE IL TRAFFICO È SCORREVOLE TROVIAMO PERÒ UN INCENDIO AL KM 510 CHE AL MOMENTO CREA CODE TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 ROMA-TERAMO CONTINUANO AD ESSERCI LE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO- MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-08-2024 ore 16:30 - PER EFFETTO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ESTEWRNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO RESTIAMO SUL RACCORDO PER LE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TIONFALE E SELVA CANDIDA CI SPOSTIAMO AD APRILIA PER LE CODE SU VIA NETTUNENSE TRA VIA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE DI ANZIO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FEROVIARIO: SULLA FERROVIA ROMA-PISA-LIVORNO LA CIRCOLAZONE E’ TORNATA REGOLARE, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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